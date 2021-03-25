Ukrayna’da Kapadokya’ya uçak seferleri başladı

-TURİSTLERİN UÇAKTAN İNMESİ

-TURİSTLERİN TERMİNALE GİRMESİ

-TURİSTLERİN PCR TEST KONTROLÜNÜN YAPILMASI

-TURİSTLERE ÇİÇEK VE TÜRK LOKUMU VERİLMESİ

-TURİSTLERDEN GENEL GÖRÜNTÜLER

-TURİMCİ MUZAFFER BÜYÜKBAŞ İLE RÖP.

-UKRAYNA'LI TURİSTLER İLE RÖP.



( NEVŞEHİR )- Ukraynalı turistler havalimanında, çiçek ve Türk lokumu ile karşılandı NEVŞEHİR



- Ukrayna’nın başkenti Kiev’den havalanan ilk uçak bugün Kapadokya Havalimanına iniş yaptı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi artık Ukrayna’dan başlayan direk uçak seferleri ile Ukraynalı turistleri misafir etmeye başladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den bu sabah havalanan ilk charter uçak seferi Kapadokya Havalimanına iniş yaptı. Ukrayna’dan Kapadokya bölgesine direk uçak seferi ile gelen ilk kafile karanfil ve Türk lokumu ile karşılandı. Kapadokya bölgesinde bulunan turizmci Muzaffer Büyükbaş Ukrayna’dan gelen ilk turist kafilesini karanfil ve Türk lokumları ile karşıladıklarını ifade ederken 2021 yılında 6 bin Ukraynalı turisti misafir edeceklerini söyledi Büyükbaş, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ukrayna’da artık insanlar Kapadokya’ya gidiyorum demeye başladı.

Biz firma olarak zaten 6 yıldır Ukrayna’da Kapadokya’ya misafirleri getiriyoruz. Artık Kapadokya Ukrayna’da bilinen bir destinasyon oldu. Dolayısıyla yakın gelecekte de ilave uçuşlar planlandı. Bir sonraki uçuşumuz Ukrayna’nın Kharkıv’den yapılacak. İlk kafileyi mutlu bir şekilde karşıladık. Çiçekler ve Türk lokumlarıyla karşıladık. Bir sonraki uçağımız Pazar günü Kiev’den kalkacak ve burada ki turistlerimizi yolcu edeceğiz. 2021 yılında Ukrayna’dan 6 bin turisti misafir edeceğiz” dedi.

Ukrayna’dan Kapadokya bölgesine ilk uçak ile gelen turistler ise Kapadokya bölgesine geldikleri için son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.



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