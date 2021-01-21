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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 5 yaralı

- Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 5 yaralı

Huzur evinin dışından görüntü

( KİEV ) KİEV


- Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşlı bakımevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov kentinde yaşlı bakımevinde yangın çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, bakımevine dönüştürülen iki katlı binada çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yangın alanı 100 metrekare olduğu aktarıldı. Ukrayna Savcılığı, yangının ana nedeninin "ısıtma ekipmanının yanlış kullanılması" olduğunu açıkladı.

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