Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

- Ukrayna’da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

olay yerinden detaylar

( KİEV ) KİEV

Hastane Bild Oksijen Tüpü Oksijen 


- Ukrayna’nın Çernivtsi şehrindeki bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Ukrayna’nın Çernivtsi şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Geroiv Meydanı Caddesi'ndeki 1 Numaralı Hastanenin ikinci katında oksijen tüpü patladığı bildirildi.
Patlamanın ardından hastanede yangın çıkarken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildiği ifade edildi. Şu ana kadar 20 kişinin tahliye edildiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı. 20 personel ve 5 teknik araç ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı