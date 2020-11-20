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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Ukrayna'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Ukrayna'da son 24 saate 14 bin 575 vaka

- Ukrayna'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Ukrayna'da son 24 saate 14 bin 575 vaka

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( KİEV ) - Ukrayna'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Ukrayna'da son 24 saate 14 bin 575 vaka KİEV

Rekor Kiev Lyon Bild Sağlık Personeli 


- Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 14 bin 575 yeni vaka tespit edilmesi ile ülkede art arda iki gün vaka sayısında rekor kırıldı. Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında art arda iki gün vaka sayısında rekor kırıldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede salgının başından itibaren ilk kez günlük vaka sayısının 14 binin üzerine çıktığı bildirildi.
Son 24 saatte 70 bin 752 korona virüs testinin yapıldığı ülkede, 549’u çocuk ve 613’ü sağlık personeli olmak üzere son 24 saatte 14 bin 575 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 598 bin 85’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede dün 13 bin 357 pozitif vaka kaydedilmişti. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 10 bin 598'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 7 bin 845 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarılırken, iyileşenlerin toplam sayısının 274 bin 324’e ulaştığı ifade edildi. Son verilerle birlikte ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise 4 milyon 108 bin 825 olarak açıklandı.
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