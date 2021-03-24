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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna’da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın

- Ukrayna’da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın

- Sitede çıkan yangından görüntüler

( KİEV ) KİEV

İtfaiye Aracı Lyon Gesi 


- Ukrayna’nın Zakarpatya bölgesinde göçmenlerin kaldığı JK Solotvinskiy adlı özel sitede çıkan yangın, bin 200 metrekarelik alana yayıldı. Ukrayna’nın batısında bulunan Zakarpatya bölgesinde göçmenler için yapılan JK Solotvinskiy adlı özel sitede yangın çıktı. Devlet bütçesinden 120 milyon grivna (34 milyon Türk Lirası) harcanarak yapılan ve toplamda 8 adet çok katlı, 17 adet tek katlı evlerin olduğu özel sitedeki bir binada çıkan yangın, diğer binalara sıçrayarak bin 200 metrekarelik alana yayıldı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 30 personel ile müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda göçmen ise evsiz kaldı.
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