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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da Gaz Boru Hattında Büyük Patlama

- Ukrayna’da Gaz Boru Hattında Büyük Patlama

Patlama anı

Bild Gesi Boru Hattı 

-Patlama sonrası yangından görüntüler

( KİEV ) - Ukrayna’da gaz boru hattında büyük patlama KİEV

- Ukrayna’nın Poltova kentindeki gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Ukrayna’nın Poltova şehrindeki Lubenakiy bölgesinde Urengoy-Pamari-Ujgorod boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlama, halk arasında paniğe neden oldu. Patlamadan etkilenen bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılırken, bölgede gaz kesintisine gidildi. Poltova Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede bir patlama olduğu teyit edildi. Polis birimleri ve acil durumlar servisi personeli, olay yerinde incelemelere başladı.
Şimdilik bildiklerimiz bu kadar" ifadeleri kullanıldı. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.
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