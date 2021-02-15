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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da dorsesi köprüye takılan tır şaha kalktı

- Ukrayna’da dorsesi köprüye takılan tır şaha kalktı

Tırın görüntüsü

( KİEV ) KİEV

Tır Şoförü Başkent 


- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, dorsesi köprüye takılan tırın ön kısmı şaha kaktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Ukrayna’da dikkatsiz bir tır şoförü az daha faciaya yol açıyordu. Başkent Kiev’de yaşanan olayda, Grinçenko Caddesi’nde seyir halindeki bir tırın köprü altından geçtiği sırada dorsesi köprüye takıldı ve tırın önü havaya kalktı. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, Kiev Polis Teşkilatı olaya ilişkin inceleme başlattı.
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