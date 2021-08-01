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- Ukrayna’da depoda büyük yangın
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ukrayna’da depoda büyük yangın

- Ukrayna’da depoda büyük yangın

yangın detay

Market İtfaiye Aracı Yangın Süpermarket Yangına Müdahale 

-söndürme çalışmaları detay

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’nın sahil kentlerinden Odessa’da bulunan bir depoda yangın çıktı. 10 bin metrekareye yayılan yangına müdahale sürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre ülkenin sahil kentlerinden Odessa’da yer alan Daçnoye köyünde bir süpermarket zincirine ait depoda yangın çıktı. Yangının 37 bin 800 metrekarelik alanın 10 bin metrekaresine yayıldığı belirtildi. Yangına 22 itfaiye aracı ve 88 itfaiye ile söndürme çalışmalarına devam edildiği aktarılırken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı da kaydedildi.
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