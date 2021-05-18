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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ukrayna’da denize düşerek boğulan denizci Ordu’da toprağa verildi

Ukrayna’da denize düşerek boğulan denizci Ordu’da toprağa verildi

Cenaze aracının gelişi

Gemi Personeli A Haber Cenaze Cenaze Namazı Irak 

-Helallik alınma
-Cenaze namazı kılınışı
-Toprağa verilmesi
-Orhan Kaymak'ın ağabeyi Mehmet Ali Kaymak ile röp.
-fotoğraf

( ORDU ) ORDU

- Ukrayna’da çalıştığı gemiden denize düşerek hayatını kaybeden ve cesedi günler sonra bulunan Orhan Kaymak, Ordu’nun Perşembe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Ukrayna’nın Nika-Tera Limanı’nda 20 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir denizcilik şirketine ait Sava adlı gemide yemek molası verdikleri sırada gemi personeli Orhan Kaymak gözlerden kayboldu. Kendisinden haber alamayan Kaymak’ın arkadaşları, durumdan şüphelenerek gemide şahsı aramaya başladı.
Pasaportunu, telefonunu ve şahsi eşyalarını gemide bırakarak ortadan kaybolan Kaymak’ın denize düştüğünden şüphelenen arkadaşları, kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipler, Kaymak’ın izine rastlayamadı. Cesedi 20 gün sonra denizde bulundu Ailenin acılı bekleyişi sürerken, Orhan Kaymak’ın cansız bedeni olaydan 20 gün sonra denizin üstünde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan Kaymak’ın cesedi, morga kaldırıldı. Ukrayna Türk Konsolosluğu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başladı.
Orhan Kaymak’ın cenazesi, yakınları tarafından teşhis edildikten sonra Ukrayna’dan teslim alınıp, havayoluyla önce İstanbul’a, sonrasında da memleketi Ordu’ya getirildi.
Kaymak’ın cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Babalı Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Uzundüz Camii’nde kılının cenaze namazının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında Uzundüz Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Orhan Kaymak'ın ağabeyi Mehmet Ali Kaymak da devlet yetkililerin kendisine çok yardımcı olduklarını ve cenazenin bu sayede bulunduğunu belirterek, "Hem Ukrayna, hem de bu taraflara haber saldık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizimle ilgilenen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

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