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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da buz tutan nehre düşen 4 kişi son anda kurtarıldı

- Ukrayna’da buz tutan nehre düşen 4 kişi son anda kurtarıldı

4 kişinin kurtarılma anları

( KİEV ) KİEV

Yarış Hava Sıcaklığı İlk Müdahale Başkent Polis Ekipleri 


- Ukrayna’nın başkenti Kiev'de buz tutan nehirde gezintiye çıkan 4 kişi, buzun kırılması sonucu nehre düştü. Kurtarma çalışmaları sonucu 4 kişi son anda kurtarıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşanan olayda, geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının eksi 20 dereceleri görmesinin ardından Kiev’de bulunan Dnepr Nehri tamamen dondu. Son günlerde havaların ısınmasıyla Dnepr Nehri'ndeki buz da çözülmeye başladı.
Ancak nehirde gezintiye çıkan 13 yaşındaki bir çocukla birlikte toplam 4 kişi, buzun kırılması sonucu nehre düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin zamana karşı yarış başladı.
Polis ekipleri ve vatandaşlar, önce 13 yaşındaki erkek çocuğu kurtardı ve ardından da 3 vatandaşı düştükleri nehirden çıkarıldı. Donma tehlikesi atlatan şahıslara ilk müdahale bölgeye gelen ambulansta yapıldı.
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