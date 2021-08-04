Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Ukrayna’da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna’da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

- Ukrayna’da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

ŞAhsın çıkarılma anı

( KİEV ) KİEV

El Bombası Polis Kontrolü Gözaltı Başkent Savaş Gazisi 


- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir şahıs el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Ukrayna'da bombalı eylem paniği yaşandı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir kişi el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Çevredekilerin "Sakin olun her şeyin bir çözümü var" sözlerine "Hiç bir şey çözülmüyor" şeklinde yanıt verdi. Sağa sola küfürler ve tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı