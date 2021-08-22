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- Ukrayna’da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ukrayna’da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

- Ukrayna’da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

-Provadan detaylar

İnsansız Hava Aracı Başkent Asker 

--Bayraktar TB2’den detaylar

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’da 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 24 Ağustos‘ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev’deki Hırşatik’te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu. Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
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