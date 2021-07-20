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- Ukrayna’da azot fabrikasında patlama: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Ukrayna’da azot fabrikasında patlama: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı

- Ukrayna’da azot fabrikasında patlama: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı

- Rivneazot azot fabrikasında yaşanan patlama sonrası detaylar

( KİEV ) KİEV

Polis Fabrika Gökyüzü Boru Hattı Polis Ekipleri 


- Ukrayna’nın Rivne kentinde yer alan bir azot fabrikasında meydana gelen patlama sonrası gökyüzünü turuncu renkli duman bulutları kapladı. Ukrayna'nın Rivne Oblastı'nın Rivne kentinde yer alan "Rivneazot" isimli azot fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından fabrikadan yükselerek gökyüzünü kaplayan turuncu dumanlar, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.
Rivne Oblastı Valisi Vitaliy Koval konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını ve fabrikadaki çalışanların ise bölgeden tahliye edildiğini duyurdu. Rivneazot fabrikasının bağlı olduğu Group DF şirketi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın fabrikada nitrik asit atölyesindeki bir boru hattında meydana geldiği, fakat patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediği ifade edildi. Patlamanın sonucunda ortaya çıkan turuncu duman buluntunun ise çevredeki vatandaşlara herhangi bir hayati tehlike oluşturmadığını belirten Group DF, vatandaşların pencerelerini bile kapatmalarına ihtiyaç olmadığını vurguladı. Ukrayna polisi tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın ardından polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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