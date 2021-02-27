Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da aktiviste verilen hapis cezası protestoları devam ediyor

- Ukrayna’da aktiviste verilen hapis cezası protestoları devam ediyor

Protestolardan görüntüler

Protesto Hapis Cezası Mahkeme Kararı Avcılık Cinayet 

-Protestocularla röportaj
-Detay

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen davada, aktivist bir grubun liderine 7 yıl hapis cezası verilmesinin ardından büyük şehirlerde başlayan protestolar devam ediyor. Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen mahkemede, Sergey Sternenko isimli aktivist liderin, Ukrayna Ceza Kanunu’nun "adam kaçırma ve yaralama" maddesi uyarınca suçlu bulunarak, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından mahkeme kararına yönelik protestolar devam ediyor. Ülkenin Odessa, Harkov, Livov ve Kiev gibi büyük şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen gösterilerde, yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Sternenko’nun özgürlüğüne kavuşması yönündeki çağrılarını tekrarladı. Protestocular, ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Devlet Başkanlığı binasından Ukrayna Başsavcılığı binasına doğru yürüyen başka bir grup ise Başsavcılığın önündeki araçlara pankartlar, Başsavcılık duvarına da Sternenko’nun resimlerini yapıştırdı. "Ülkemizde adalet istiyoruz" İsmini vermek istemeyen protestocular, "Bugün burada kanunsuz şekilde tutuklanan Sternenko ve Antonenko’ya destek için buradayız. Sternenko ve Antonenko davalarının yeniden görülmesini ve serbest bırakılmalarını istiyoruz. Ülkedeki adil hakimlerin yardımını istiyoruz" dedi.
Ukrayna’da hukuk sisteminin bozuk olduğunu belirten protestocular, ülkede birçok kişinin haksız yere ceza aldığını söyledi.

Protestocular ayrıca, cinayet gibi suçlara hapis cezası verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür suçların failleri ile aktivistlerin aynı kefeye konmaması gerektiğini dile getirdi. Protestocular, aktivistlerin serbest bırakılmasına yönelik protestolara devam edeceklerini söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı