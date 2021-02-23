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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Ukrayna’da aktiviste verilen 7 yıl hapis cezası protesto edildi

- Ukrayna’da aktiviste verilen 7 yıl hapis cezası protesto edildi

-Protestodan görüntüler

( KİEV ) KİEV

Protesto Hapis Cezası Başkent Havai Fişek 


- Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen davada, aktivist bir grubun lideri olan Sergey Sternenko’ya 7 yıl hapis cezası verilmesi üzerine yüzlerce kişi sokaklara inerek kararı protesto etti. Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen mahkemede, Sergey Sternenko isimli aktivist lider Ukrayna Ceza Kanunu’nun "adam kaçırma ve yaralama" maddesinden suçlu bulunarak, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararına karşı çıkan yüzlerce kişi Odessa, Harkov, Livov ve başkent Kiev’de eş zamanlı protesto gösterisi başlattı. Büyük şehirlerin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Sternenko’nun özgürlüğüne kavuşması için sloganlar atılırken, göstericiler Devlet Başkanlığı binasına taşla ve havai fişekle saldırdı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. (ABA-MÇ-Y)
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