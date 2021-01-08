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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Ukrayna’da 16 günlük karantina süreci başladı

- Ukrayna’da 16 günlük karantina süreci başladı

Marketlerden görüntü

Alışveriş Hastane Karantina Toplu Taşıma Karya 

-Sokak detayları
-Boş lokasyonlar

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna genelinde 24 Ocak’a kadar sürecek olan karantina uygulaması bugün başladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmihal ve Sağlık Bakanı Maksim Stepanov önderliğinde belirlenen ve tüm Ukrayna genelinde yürürlüğe giren karantina uygulaması bugün başladı.
24 Ocak’a kadar sürecek olan karantina uygulaması boyunca, kreşler hariç tüm eğitim kurumları kapalı olacak. Restoran benzeri işletmeler içeri müşteri kabul edemeyecek ve sadece paket servisiyle hizmet verebilecek. Açık havada yapılabilen sporlar hariç tüm spor salonları, fitness merkezleri gibi mekanlar hizmet veremeyecek. Eğlence merkezleri ve AVM gibi alışveriş merkezleri de tüm misafirlere kapalı olacak. Marketler, toplu taşıma hizmetleri, kargo şirketleri, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonları hizmet vermeye devam edebilecek. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından, son 24 saatlik korona virüs verilerine yönelik yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan 20 bin 192 testten 5 bin 676’sı pozitif çıktı. 2 bin 402 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 bin 131 kişi ise korona virüsü atlatarak eski sağlığına tekrar kavuştu. 83 kişi ise hayatını kaybetti.
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