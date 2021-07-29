UKOME toplantısında gergin anlar

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( İSTANBUL )- Elektronik bilet ücret düzenlemesi teklifi sonrası tartışma yaşandı İSTANBUL



- Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında gerginlik yaşandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı sonrası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında gerginlik yaşandı.

