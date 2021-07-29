UKOME'den ulaşımda önemli kararlar

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( İSTANBUL )- UKOME toplantısında İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi- Elektronik Bilet Ücret Düzenlemesi Teklifi yüzde 15 zam ile oy birliği ile kabul edildi İSTANBUL



- Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşımla ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla reddedilirken, İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedilirken, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan, İstanbul'da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile toplu taşımaya ise yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

