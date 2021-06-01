- Uganda Ulaştırma Bakanı Wamala'ya silahlı saldırı



- Uganda Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanırken, kızı ve şoförü hayatını kaybetti. Afrika ülkesi Uganda'da 14 Aralık 2019'dan bu yana Çalışma ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Katumba Wamala, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Wamala'nın saldırı sonucu yaralandığı, araçta bulunan kızı ve şoförünün ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Wamala'nın Kisaasi'deki Malcolm Klinik'e götürüldüğü aktarıldı. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Flavia Byekwaso yaptığı açıklamada, Wamala'nın kızının ve sürücüsünün saldırıdan sonra öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Görgü tanıklarına göre saldırı, motosikletli 4 kişi tarafından yerel saatle 09.00 sıralarında Kisaasi semtindeki Kisota Yolu üzerinde gerçekleştirildi.



