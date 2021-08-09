Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Üçüz doğuran inek veterineri de şaşırttı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Üçüz doğuran inek veterineri de şaşırttı

Üçüz doğuran inek veterineri de şaşırttı

Buzağılardan görüntü

Büyükbaş Hayvanlar Gesi Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-İnekten görüntü
-Yetiştirici ile röp
-Veteriner ile röp
-Detaylar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesinde Yasemin Bozkurt’a ait inek, büyükbaş hayvanlarda ender rastlanan bir şekilde üçüz doğurdu. Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesinde süt üreticiliği yapan Yasemin Bozkurt’un yetiştiriciliğini yaptığı Kezban isimli inek üçüz doğurdu. Ender rastlanan üçüz doğumda erkek olan buzağılara Davut, Cemil ve doğumu yaptıran Veteriner Hekimi Özkan Beşenk’in adı verildi.
Yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve Arilik belgesine sahip olduğunu dile getiren Yasemin Bozkurt, “Kezban’ı diğer ineklerime olduğu gibi kendi ellerimle besliyordum. Çok uysal bir hayvandır. Üçüz doğumu bugüne kadar hiç rastlamamıştım. Benim için ilk oluyor. Kezban’ım bizi çok sevindirdi. Buzağılarıyla birlikte hep beraber sağlık içinde yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.
“Üçüz doğum büyükbaş hayvanlarda ender görülen bir durumdur” Dokuz ay önce suni tohumlama yaptığı Kezban’ın üçüz doğum yapmasının kendisini şaşırttığını belirten Veteriner Hekimi Özkan Beşenk, “Kezban’a Simental ırkı suni tohumlama yapmıştım. Çok rahat bir gebelik dönemi geçirdi. Kolay bir doğum oldu. Üçüz doğum büyükbaş hayvanlarda ender görülen bir durumdur. Meslek hayatımda ilk defa üçüz doğum yaptırdım. Buzağılar ve annelerinin sağlığı gayet iyi. Bir buzağıya benim ismimin verilmesi de beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. (FP-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı