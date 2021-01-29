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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uçuşlara yoğun sis engeli

Uçuşlara yoğun sis engeli

Sisli caddelerden detaylar

Uçak Seferleri Asus Bild 

-Siste yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Araçlardan detaylar
-Sis ve caddelerden detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta etkili olan yoğun sis uçak seferlerini engelledi. Kentte İstanbul ve İzmir’den gerçekleştirilecek uçak seferlerinde gecikme olacak. Kars’ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye düştüğü kentte, Saat 09:15’de İstanbul Sabiha Gökçen’den Kars’a gelmesi planlanan Pegasus PC2590 sefer sayılı uçuş ile Saat 09:45’de İzmir’den Kars’a gelmesi planlanan Sunexpress SXS9114 sefer sayılı uçuşun gecikmeli gerçekleşeceği bildirildi.
Öte yandan yoğun sisin etkili olduğu Kars’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.
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