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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı

Paraşütçünün uçuşa hazırlanması

Kamera Cep Telefonu Paraşütçü 

-Rüzgarla birlikte paraşütün açılması
-paraşütçüyü savurması
-Çevredekilerin tutmaya çalışması

( ANTALYA -TEKRAR)- Sert esen rüzgar, paraşütçüyü havalandırıp yere savurdu ANTALYA

- Antalya’da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan vatandaşın paraşütü rüzgarla aniden açılıverdi. Paraşütle birlikte havaya kalkan vatandaş, yaklaşık 5 metre yükselişin ardından bir anda kendini yerde buldu. Paraşütçünün yardımına çevredeki arkadaşları koştururken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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