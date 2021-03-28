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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı

- Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı

-Diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirilen şahıs

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Yolcu Uçağı Polis Psikoloji Batın Yazılı Açıklama 


- Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan uçağın acil çıkış kapısı uçuş sırasında bir yolcu tarafından açılmak istendi. Söz konusu yolcu, mürettebat ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.
Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet’e ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak istedi. Söz konusu yolcunun hareketi ile uçakta alarma geçilirken, mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi. Uçak güvenli şekilde iniş yaptı Olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mürettebatın şahsı diğer yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirdiği ve uçağın Varanasi Havaalanına güvenli şekilde acil iniş yaptığı aktarıldı. Olay meydana geldiği sırada ise uçakta 89 yolcunun bulunduğu ifade edildi. Şahıs polise teslim edildi SpiceJet tarafından yapılan açıklamada ise şahsın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet'in güvenlik personeli tarafından uçağın Varanasi Havaalanına güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polise teslim edildiği bildirildi.
Yetkililer, şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürdü.
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