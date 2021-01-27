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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uçurumun kenarında kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Uçurumun kenarında kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

- İneğin kurtarılması

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-- Vatandaşların ve ekiplerinin müdahalesi
-- Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bahçede yuvarlanıp uçurumun kenarında kalan inek, itfaiye, AFAD ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vakfıkebir ilçesine bağı Hamzalı mahallesinde bahçede yuvarlanan inek uçurumun kenarında kaldı. Sahipleri tarafından durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine hareket eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri uçurumun kenarında kalan ineği sakinleştirip su içirdi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu uçurumun kenarında kalan inek vatandaşlarında desteği ve halat yardımı ile kurtarıldı. (OK-
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