Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Devrilen traktörden detaylar

İlk Müdahale Karya Altın Sağlık Ekipleri Trol 

-Bölgeden detaylar
-Ağır yaralanan sürücünün fotoğrafı

( SAKARYA )- Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan traktör devrildi. Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine doğru traktörü ile seyir halinde olan 60 yaşındaki Salih M. idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Uçuruma doğru giden traktörü son anda kurtaran sürücü, devrilmesine engel olamadı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, olayı görerek bölgeye koşan mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Salih M., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement