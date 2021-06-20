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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

uçurumdaki araç

İlk Müdahale Jandarma Şili Sağlık Ekipleri İnsan Zinciri 

-genel görüntü
-insan zinciri
-ambulansların gelmesi
-insanların elden ele sedyedeki yaralıları yukarı çıkarmaları
-detaylar

( ANTALYA )- Sürücü yol vermek isterken uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı- Onlarca insan 50 metrelik uçurumdan yaralıları çıkarmak için seferber oldu ANTALYA

- Antalya'da karşıdan gelen araca yol vermek isteyen otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 yaralı, vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle yukarı çıkartıldı.Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Adrasan’a tatile gelen 07 ALB 653 plakalı aracın sürücüsü A.B., balıkçı barınağı mevkiinde karşıdan gelen araca yol vermek istedi. Bu sırada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılara uçurumda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeye konulan yaralılar, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik insan zinciri ile yola çıkartılıp ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
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