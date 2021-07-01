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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uçuruma düşen araçtan 3 kişi yaralı kurtuldu

Uçuruma düşen araçtan 3 kişi yaralı kurtuldu

Görüntü Sıralaması

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Aracın düştüğü uçurumdan görüntüler
-Yaralıların çıkarılması
-Ambulanstan görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen araçtaki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Beş Minare Mahallesi yeni çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü. Olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla biri kadın 3 kişi yaralı olarak çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. (VO-MSA-Y)
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