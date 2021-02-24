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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı

Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı

Maske dağıtımı yapılırken

Maske Dağıtımı Uttu 

-Vatandaşlardan detaylar

( KIRIKKALE )- Kırıkkaleli iş insanından vatandaşa 100 bin adet ücretsiz maske KIRIKKALE

- Kırıkkale'de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu. Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu. (HA
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