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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Uçan çatı ikamet camlarına çarptı: 1 yaralı

Uçan çatı ikamet camlarına çarptı: 1 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Kız Çocuğu Şiddetli Rüzgar Sanayi Sitesi 

-Hasar gören alanlardan detay
-röportaj

( ADIYAMAN )- Besni'de şiddetli rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın uçurduğu çatının bir ikamet camına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Gece saatlerinde başlayan ve halen etkisini devam ettiren şiddetli rüzgar, 4.Etap TOKİ’lerde bulunan bir binanın çatısını uçurdu. Rüzgarın uçurduğu çatı, karşı binada bulunan bir dairenin camlarına çarptı. Çatının parçaladığı camlar odada oturan Özge T., isimli kız çocuğun yaralanmasına neden oldu. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde ve küçük sanayi sitesinde bulunan bir çok ev ve iş yerinin de çatıları uçtu. Uçan çatıları park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. (RK-LO-Y)
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