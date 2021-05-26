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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

Balıkların uçması

Ali Bal Sosyal Medya İnci Kefali Küresel Isınma Doğa Fotoğrafçısı 

-Vatandaşların balıkları seyretmesi
-Vatandaş ile kısa röp
-Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar ile röp
-Balıkların su altındaki görüntüsü

( VAN ) - VAN

- Van Gölü’nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu görsel şölen sunuyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğunda engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şöleni devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yasak. Tokat’tan geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Martılar balıkları bırakmıyor. Ama balıkların suyun tersine zıplayışı çok güzel, muhteşem Allah’ın bir emri” dedi.
“25 senedir sabah, akşam suyun ölçünü yapıyorum” Balık göçünün bu sene erken başladığını ifade den doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, “Daha önceki yıllarda 25 veya 26 Mayıs'ta başlıyordu. Zannedersem küresel ısınmadan dolayı balık göçü bu sene erken başladı.
Göç devam ediyor. Yasakların kalktığı hafta içinde milletin gelip de buraya göçü seyretmesinde fayda vardır. En azından sosyal medyada, ülkenin her tarafında veya dünyanın etrafında paylaşımlar yapılıyor vatandaşlar paylaşım yapar, buraya da rekabet artar. 25 senedir sabah, akşam suyun ölçünü yapıyorum. Debisini, suyun sıcaklığı, havanın sıcaklığını, balık hangi alanları sevdiğini her akşam burada saat 18.00’da ölçümlerimizi yatıyoruz. Bu ölçümleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile paylaşıyorum ve ölçümleri kayıtlara geçirip Van YYÜ’ye teslim ediyorum” dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)
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