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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

UÇAN BALIKLAR

Yarış İnci Kefali Yumurta Jandarma Av Yasağı 

-BALIKLARDAN VE ÇEVREDEN DETAY
-KAYMAKAM ERKAN SAVAR İLE RÖP.
-BALIKLARIN SU ALTI GÖRÜNTÜSÜ
-DETAYLAR

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı su yataklarına yaptıkları muhteşem göç yolculuğu devam ediyor.Van'ın Muradiye ilçesindeki 23 kilometre uzunluğundaki Bendimahi Çayı'na doğru suyun ters istikametine yönelik göçü devam eden inci kefali balıkları, yumurtalarını bırakabilmek için adeta birbirileriyle yarışıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Şuan Van Muradiye ilçesinde inci kefalinin kutsal göçü başladı.
Bizde 15 Nisan-15 Temmuz av yasağının olduğu dönmemde inci kefallerini yaşatma adına hem emniyetimizle, hem jandarmamızla, hem de korucularımızla yoğun bir faaliyete başladık. Vatandaşımızın bilinçlenmesi, inci kefalinin yumurtlama döneminde özellikle tutulmaması adına bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. İnşallah bu sene yoğun bir şekilde bütün alanlarda gerekli tedbirleri alarak inci kefalinin üremesini sağlıklı bir şekilde devam etmesi için elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti göstereceğiz. Muradiye kaymakamlığı olarak bu işin arkasında olacağız. 15 Temmuz’a kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

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