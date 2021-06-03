Uçakta taciz iddiası

-polisler

-çeken kişinin olayı anlatması

-şüphelinin polis tarafından bulunduğu koltuktan alınması



( ANTALYA )- Şikayet üzerine şüpheli uçaktan indirildi ANTALYA



- Antalya'da İstanbul seferini yapmak üzere yola çıkmaya hazırlanan uçakta, kapılar kapandıktan sonra ortaya atılan taciz iddiası uçağı karıştırdı. İsmi açıklanmayan kadın yolcuların bir kişinin kendilerine sözlü tacizde bulunduğu şikayeti üzerine uçağa gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay dün akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'a getirmek üzere yola çıkmaya hazırlanan yolcu uçağında kapılar kapandıktan sonra üç kadın yolcu, bir erkek yolcunun kendilerini sözle ve gözle taciz ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu. Şikayet üzerine uçağa gelen polis, kadın yolcuları taciz ettiği ileri sürülen kişi uçaktan çıkartıp ifadesini almak üzere havalimanı polis merkezine götürdü. Uçak yaşanan olaylar sebebiyle yaklaşık 50 dakika sonra yoluna devam ederken, gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Bu arada bazı yolcular ise gecikmeye tepki gösterdi.

