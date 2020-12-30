Uçak kazasında vefat eden pilotlar için aşevinde yemek dağıtıldı

-Pilotlar için okunan bildiri

-Aşevindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların sırası

-Vatandaşla röportaj

-Yemek dağıtımı

-Engelli ve yaşlı vatandaşa evinde yemek dağıtımı

-Duhan Sümer ile röportaj

-Genel ve detay



( ANKARA ) - ANKARA



- ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği tarafından geçtiğimiz yıllarda uçak kazalarında hayatlarını yitirmiş pilotlar adına THY resmi pilot ve kabin amirlerinden oluşan ekiple ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde yemek dağıtıldı. Ankara Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi’nde düzenlenen programda 29 Aralık 1994’te Van’da ve 8 Ocak 2003’te Diyarbakır’da yaşamını yitiren pilotlar adına dağıtılan yemekten 300’e yakın ihtiyaç sahibi vatandaş faydalandı. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği ve THY çalışanları bu pilotlar için düzenlenen yemek dağıtımından önce bir bildiri okundu. Bildiride şunlar kaydedildi: “Bugünkü yemeğimiz ANDA Sivil Havacılar Temsilciliği tarafından, 29 Aralık 1994 Van ve 8 Ocak 2003 Diyarbakır kazalarında hayatlarını yitirmiş olan meslektaşlarımız Pilot; Adem Ungun, Yavuz Alıcı, Alaattin Yunak, İsmail Altuğ Ulusu ve Kabin ekibi; Sevtap Gürler, Aynur Savcı, Yeter Türk, Devlet Haliloğulları, Şenol Yavuz, ve Deniz Karasu için verilmiştir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” Bildirinin ardından yaklaşık 300 kişiye yemek dağıtıldı. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilcisi Duhan Sümer eşliğinde THY ekipleriyle aşevine gelemeyen engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine yemek götürüldü. Aşevinin dağıttığı yemekten faydalanan ihtiyaç sahibi bir vatandaş ise yemeklerin güzel olduğunu, hayatını yitiren pilotlara Allah’tan rahmet dilediğini belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi’nde yaklaşık 300 kişiye yemek dağıtıldığını vurgulayan Sümer,” Bugün ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği olarak 29 Aralık 1994 Van ve 8 Ocak 2003’te Diyarbakır kazalarında vefat etmiş meslektaşlarımızı anmak için bir araya geldik. THY kokpit ve pilot ekibi arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık aşevimizde 300 kişilik yemek dağıtıldı. Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerinde ziyaret edip yemekler verdik” şeklinde konuştu.

(MC-BC -



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