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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden İspanyol askerleri anma törenlerine pandemi engeli

Uçak kazasında hayatını kaybeden İspanyol askerleri anma törenlerine pandemi engeli

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( TRABZON - ÖZEL)- Afganistan dönüşü 18 yıl önce Trabzon'da uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile 13'ü Ukraynalı mürettebat için pandemi dolayısıyla 2 yıldır tören yapılamıyor TRABZON

Saygı Duruşu Uçak Kazası İspanya 


- Trabzon'un Maçka ilçesinde 18 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile 13'ü Ukraynalı mürettebat için pandemi dolayısıyla 2 yıldır tören yapılamıyor. 26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait YAK - 42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi'ndeki Pilav Dağı'na çarpmış, kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askerinin anısına ilçe merkezindeki 100. Yıl Parkı'nda 'Türk-İspanyol Dostluk Anıtı' yapılmış, sonrasında uçağın düştüğü yerde de İspanyol Hükümeti tarafından yaptırılan anıt 26 Mayıs 2004 günü törenle açılmıştı. Pilav Dağında son olarak uçağın düştüğü yerde 26 Mayıs 2019 günü tören yapılırken, törene İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve İspanyol askerler katılmıştı. Törende kazada hayatını kaybeden İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmuştu. (BK-ÖS-Y)
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