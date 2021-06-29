Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Uçak düşen bahçenin sahibi: “Ben geldiğimde yaralıların durumu iyiydi”

Uçak düşen bahçenin sahibi: “Ben geldiğimde yaralıların durumu iyiydi”

çiftçinin röportajı

( BURSA - RÖPORTAJ) BURSA

Hastane Sağlık Ekibi Kırım Kalaba Eğitim Uçağı 


- Bursa’da bir eğitim uçağı motorları arızalanınca armut bahçesine mecburi iniş yaptı. Armut bahçesinin sahibi Mehmet Er, “Bahçemin yanında geçerken kalabalığı gördüm. Yaralıların durumu iyiydi. 11 ağaç hasar görmüş” dedi.
Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı. Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı. Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay sonrası uçağın düştüğü armut bahçesi sahibi Mehmet Er konuştu.
Sanayide işi olduğunu bahçenin yanında geçerken kalabalığı gördüğünü dile getiren Er, “Hayırdır inşallah diyerek geldim. Bir uçak düşmediği vardı, o da geldi başımıza. Ben geldiğimde yaralıların durumu iyiydi. Bahçede 11 ağaç hasar görmüş. Daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Olay esnasında da burada değildim” dedi.
(SD-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement