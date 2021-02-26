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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Üç katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Üç katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Alevlerden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Elektrik Kontağı Trol 

-Yükselen dumanlardan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, üç katlı bir binanın 2. katında meydana gelen feci yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29115 Sokak içerisinde 3 katlı bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Kamil Akbal’a ait dairede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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