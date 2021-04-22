Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı

-Vatandaşlar detay

-Pazara girenlerin ateşlerinin ölçülmesi

-Alışveriş yapanlar

-Yoğunluk detay

-Badegül Satıcı röportaj

-Durmuş Tuğrul röportaj

-Ürünler detay

-Tezgahlar detay



( ANTALYA )-Demir bariyerlerle çevrilen pazarların giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapıldı ANTALYA



- Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19:00 da başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya’da, semt pazarlarında yoğunluk oluştu. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olmasıyla 3 güne uzatıldı. Kısıtlama bu akşam saat 19.00’da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’da sona erecek. 3 günlük sokağa çıkma saatinin yaklaşmasıyla birlikte Antalya’da vatandaşların adresi semt pazarları oldu. Vaka artışının devam ettiği kentte yoğunluğun fazla olduğu semt pazarlarında, denetimler sıklaştırıldı. Muratpaşa ilçesindeki Meltem açık halk pazarında da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kontrolü elinde bulundurmak isteyen Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri demir bariyerlerle çevirdiği pazarın giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yaptı. Maske kuralına uyulan pazarda zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.Vatandaşların daha çok sebze meyve ve balık tezgahları önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

"Baya bir kalabalık" Emekli Memur Badegül Satıcı,” Alışveriş yapacağım. 3 gün evde olacağım kurallara uymamız gerekiyor. Vakalar o kadar zirve yaptı ki bunu önüne geçmek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Çoğu kişi hale maskesiz. Maskeyi sanki aksesuar gibi kullanıyorlar. Eldiven bile taktım mecburen. Alışverişimi hemen yapıp eve kapanacağım. Bugün pazar baya bir kalabalık denetimler daha da arttırılabilir. Şuan pazarda çoğunluk 65 yaş üstü kişiler. Pazarda genci de yaşlısı da var. Kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Tedirgin ola ola pazara geliyorum” diye konuştu.

"Maskemi çıkarmıyorum" Alışverişe gelen Durmuş Tuğrul, “ 3 gün sokağa çıkma yasağı var önümüzde. Bizde bugün pazara geldik. Eve alışveriş yapıyoruz. Şuan tedirginiz koruyoruz maskemizi çıkamıyoruz. Pazar kalabalık, önlemde fazla alınmıyor. Bizde geldik. Korkuyoruz ama gelmek zorundayız” dedi.





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