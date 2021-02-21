Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor

-FIRINA EKMEK SÜRMESİ

-FIRINDAN EKMEK ÇIKARMASI

-BİLDİĞİ YABANCI DİLLERLE KONUŞMASI

-RÖPORTAJ

-GENEL DETAY



( GİRESUN -ÖZEL)- Üç dil bilen Ercan Paylar, yurt dışındaki kariyerini bırakıp memleketi Giresun’da fırında çıraklığa başladı GİRESUN



- Yurt dışında eğitim alan ve turizm işletmelerinde çalışan üç dil bilen genç, kariyerini bırakıp memleketi Giresun’a dönerek, baba mesleği olan fırıncılık yapmaya başladı.

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen 26 yaşındaki Ercan Paylan, Azerbaycan’da Fransızca Öğretmenliği okuduktan sonra turizm ve eğitim sektöründe bir süre çalıştıktan sonra memleketi Giresun’a dönerek baba mesleği fırıncılık yapmaya başladı.

Turizm sektöründe otel, restoran işletmeciliği alanlarında ve yabancı dillerle ilgili onlarca sertifikaya sahip olduğunu belirten Paylan, “Liseyi Giresun’da okudum. Daha sonra üniversite eğitimi için Azerbaycan’ın Bakü şehrine gittim. Orada Fransızca Öğretmenliği eğitimi aldım. İngilizce, Fransızca, Rusça ve Azerbaycan dilleri bilmekteyim. Eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektöründe bir süre çalıştım. Ne kadar bu dilleri bilsem de biz söz var, “doğduğun ev kaderindir” diye. Aslında benim kaderim değildi, ama yıllardır yapmak istediğim bir meslekti fırıncılık. Pandemi dolaysıyla turizm sektörü zaten bir sıkıntıya girdi ve ben de sevdiğim mesleğe dönmenin şimdi de uygun zamanın olduğunu düşündüğüm için başlama kararı aldım. Döndüğüm içinde çok mutluyum” dedi.

Fransızca, İngilizce ve Rusça biliyor, fırında çıraklık yapıyor Fırıncılığa bir çırak gibi en baştan başlayarak öğrenmekte olduğunu anlatan Paylan, “Bu iş 1920’lerde dedemin babası nasıl başlatmış ve çocuklarına nasıl öğretmişse ben de o şekilde öğrenip yine teknolojiyi kullanmadan el emeğiyle yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yavaş yavaş yoğurma aşamalarını görüyorum. Hamurun beklemesi, fırının yanması gibi aşamaları öğreniyorum. İnşallah yakın bir zamanda babam ve amcam gibi bu mesleği tek başıma yapmaya çalışacağım. Amcamın, babamın veya dedemin mutlaka bu mesleğe devam edeceksin gibi bir talebi olmadı. Bu tamamen kendi isteğimle oluştu. Ekmeğin nasıl yoğurulacağı, nasıl bekletileceği, fırının ne zaman yanacağı, içinin ne zaman temizleneceği, ekmeğin içine ne zaman gireceği gibi deftere yazılıp ezberlenecek şeyler değil, dedelerimizin bulduğu ve çocuklarına öğrettiği şimdi de bizim büyüklerimizden öğrenmeye çalıştığımız bir sırdır. Bu sır tamamen aile içerisinde kaldı ve kalmaya devam edecek. Ben de bu sırrı uygulamalı olarak öğreniyorum. Ben üniversitede okurken otelcilik işine başladım. Belki fırından kazanabileceğimden daha fazla para kazanabilirdim. Şu anda da bir turizm şirketinde yöneticilik yapıyorum. Yaptığım işi de seviyorum ama bir gün bir tercih yapmak zorunda kalırsam bu fırından yana olacaktır” diye konuştu.





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