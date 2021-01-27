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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üç çocuk babası adam tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Üç çocuk babası adam tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

adli tıp kurumu genel ve detay görüntüleri,

İlk Müdahale Adli Tıp Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-cenazenin adli tıptan çıkarılışı,
-cenazenin araca konulması,
-aracın çıkış yapması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, üç çocuk babası bir adam tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile iki el ateş edilerek öldürüldü. Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşan Mehmet K. (40), bilinmeyen bir nedenle bir arkadaşı ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu arkadaşı, belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet K.’ya iki el ateş etti. Beline ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Cenaze, Adli Tıp’ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Arkadaşının ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen katil zanlısını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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