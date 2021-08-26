Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
U dönüşü yapan ticari araç kazaya yol açtı: 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
U dönüşü yapan ticari araç kazaya yol açtı: 1 yaralı

U dönüşü yapan ticari araç kazaya yol açtı: 1 yaralı

OLAY YERİ

Polis Ticari Araç Sağlık Ekipleri Trol 

-DETAYLAR
-DİĞER DETAYLAR

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde U dönüşü yapan ticari aracın yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Ordu- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 EE 699 plakalı ticari araç U dönüşü yaptığı sırada, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde olan Emirhan G. idaresindeki 55 BE 174 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 42 EE 699 plakalı ticari araç yol kenarında park halinde bulunan Fahri Köse'ye ait 52 LG 650 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücünün yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç trafiği kontrollü olarak sağlanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (HA-MÇ-Y)
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı