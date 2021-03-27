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( ANKARA ) ANKARA



- Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) 1. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurula TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplumun genel ahlak kurallarına aykırı ve ayrıştırıcı yayın yapan kimseyi aralarına almadıklarının altını çizen Kaya, “Sendikamız Türkiye’de daha önce kimsenin cesaret edemediği bir yol haritası belirledi. Bu yol haritası hem televizyon izleyicilerinin, hem televizyon çalışanlarının hem de televizyon işverenlerin haklarını korumayı daha iyiye ulaşmayı hedefliyor. Aramızda genel ahlak kurallarına aykırı toplumu ayrıştırıcı yayın yapan hiç kimseyi almadık bugünden sonra da almayacağız. Biz sorunlara değil çözümlere odaklanıyoruz. Sorunlarımıza çözüm bulmak, dertlerimizi çözüm mercilerine iletmek, televizyon yayıncılığının yıllardır aşılamayan engellerini kaldırmak için var gücümüzle devam edeceğiz. Diğer bir mesleğim gereği birçok siyasi kampanyanın organizasyonlarını gerçekleştirdim. Bu organizasyonlarda hangi siyasi görüş olursa olsun siyasetin yerelden başladığı söylendi. Yerel siyaseti tutan genele yön verir denildi. Bu durum denildiği gibide oldu. Bugünden sonra Türkiye Televizyon İşverenler Sendikası olarak gittiğimiz her ortamda Türkiye’nin kılcal damarlarına işleyen yegane güç olduğumuzu güçlü bir sesle söyleyeceğiz” diye konuştu.





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