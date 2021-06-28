Tuzla Zabıtası semt pazarlarında hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor

-pazardan detay

-zabıta memuru ile röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarları, Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından her gün denetleniyor. Zabıta ekipleri, semt pazarları kurulmadan önce pazar esnafına HES kodu kontrolü yaparken, gün içerisinde vatandaşların tezgâh önlerinde kalabalık oluşturmaması için çalışmalar yapıyor. Ayrıca fahiş fiyatların önüne geçmek için etiket kontrolü de yapıyor. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren semt pazarlarında kalabalık oluşmasının önüne geçmek için başlattığı çalışmaları yeni normalleşme adımlarının atıldığı Haziran ayında da sürdürüyor. Zabıta ekipleri, semt pazarları kurulmadan önce pazar esnafına HES kodu kontrolü yaparken, gün içerisinde vatandaşların tezgâh önlerinde kalabalık oluşturmaması için çalışmalar yapıyor. Ayrıca fahiş fiyatların önüne geçmek için etiket kontrolü de yapıyor. Başkanımız halk sağlığı konusunda çok hassas Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Karaaslanoğlu, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın özellikle halk sağlığı ve denetimler konusunda çok hassas olduğunu belirterek, “Semt pazarlarında pandemi başladığından beri ekstra yoğunluk ile denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Hijyen, maske, mesafe ve genel kontrollerimiz devam ediyor. Bunun haricinde pazarın genel kontrolleri var. Etiket, düzen, sabah kurulması, akşam toplanması gibi konulara ekstra dikkat ediyoruz. Pazar girişlerinde dezenfektan stantları mevcut. Vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabiliyor” dedi.



