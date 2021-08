Tuzla, yangın bölgeleri için tek yürek oldu

-Yardı kolileri

( İSTANBUL ) -- Tuzla’da “Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz” kampanyası başlatıldı İSTANBUL



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sekizinci gününde de sürüyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından Tuzla’da başlatılan ‘Yaralarımızı birlikte sarıyoruz’ yardım kampanyası çerçevesinde toplanan bağışlar, Manavgat’a gönderilecek. Yardımlara vatandaşların yoğun desteğinin yanı sıra bir Azerbaycan vatandaşının ‘Biz kardeşiz’ düşüncesiyle yangın bölgesine yardım göndermesi duygu dolu anlara sahne oldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını söndürme çalışmaları sekizinci gününde de sürüyor. Tuzla Belediyesi yangının ilk gününden itibaren gerek yangının kontrol altına alınma çalışmalarına gerekse bölgedeki yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile gönderilen yardım tırı bölgeye ulaştı. Ayrıca Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından ‘Yaralarımızı birlikte sarıyoruz’ yardım kampanyasına vatandaşlardan da yoğun destek geldi. Bağışçıların destekleri ile toplanan ıslak mendil, şampuan, diş fırçası, diş macunu, hijyen pedi, bebek maması, el sabunu, el kremi, havlu ve kolonya, Kızılay yardımı ile bölgeye ulaştırılacak. Kampanyaya destek veren bir Azerbaycan vatandaşı, “Ben Azerbaycanlıyım. Burada yaşıyorum. Buraya yardım getirmeye geldim. Biz kardeşiz” dedi.

“Tuzla’da yardım seferberliği başlattık” Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu,” Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştık. Dönem dönem yangın, deprem gibi afet durumlarında da yine ilçemiz dışında olan bütün mağduriyetleri gidermek için birlik ve dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Manavgat’tan bizlere acil bir yardım talebi geldi. Daha önce Tuzla Belediyemiz bir yardım tırı göndermişti. Bizden istenen daha özel ihtiyaç malzemeleriydi. Biz de tüm gönüllülerimiz, ilçemizdeki bütün vatandaşlarımız ile bir dayanışma içerisine girip hep birlikte bir seferberlik başlattık. Geri dönüşler çok iyi oldu. Zaten bizim kadim milletimiz, bu hassasiyeti her zaman göstermiştir. Böyle durumlarda birlik ve dayanışma içerisinde olmamız en önemli kültürel özelliklerimizdendir. Gerçekten yaşanan büyük bir dram. Oradaki bütün ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm samimiyetimiz ile tüm içtenliğimiz ile onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Gönül Elleri Çarşısı olarak elimizden geldiği kadarıyla hem bedenen, hem maddi hem de manevi olarak desteklerimizi belirtmek istiyoruz. Bağışları, ilgileri ile her zaman yanımızda olan gönüllülerimiz ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu zor sürece bir katkıda bulunmak istedik” Gönül Elleri Çarşısı’na yardım bağışında bulunan Dursun Güngör,” Şu an ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu sürece bir katkıda bulunmak istedik. Karınca kararınca safımızı belli etmek adına getirdik. Elimizden gelen bu kadar” dedi.

Bölgeye yardım malzemesi gönderen Azerbaycan vatandaşı ise,” Ben Azerbaycanlıyım. Burada yaşıyorum. Buraya yardım getirmeye geldim. Biz kardeşiz” dedi.

