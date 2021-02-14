Tuzla’daki yarım asırlık aşıklara pasta sürprizi

--Yarım asırlık aşıkların el ele tutuşması detaylar

--Pasta kesilmesi detayları

--Fatma Esgin ile röportaj

--Zekiye Ak ile röportaj

--Genel detaylar



( İSTANBUL )- Hastalıklar yarım asırlık aşklarına engel olmadı İSTANBUL



- Tuzla’da yaşayan ve yaklaşık yarım asırdır evli olan iki çifte Sevgililer Günü’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından pasta hediye edildi. Alzheimer eşi Ahmet Esgin’in yanından ayrılmayan Fatma Esgin ve yürüyemeyen eşinin yanından ayrılmayan Zekiye Ak, vefaları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlara örnek oluyorlar. Tuzla’da yaşayan ve yaklaşık yarım asırdır evli olan iki çifte Sevgililer Günü’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından pasta hediye edildi. Tuzla’nın Cami Mahallesi’nde oturan 96 yaşındaki Ahmet Esgin ve 85 yaşındaki Fatma Esgin, 70 yıllık evlilikleri ile örnek oluşturuyorlar. Alzheimer eşi Ahmet Esgin’in yanından ayrılmayan Fatma Esgin, “Hala ilk gün ki gibi heyecanlıyız” dedi.

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan Aziz Ak ve Zekiye Ak ise yaklaşık 60 yıldır evliler. Yürüyemeyen eşi Aziz Ak’ın tüm işlerini yapan Zekiye Ak ise, “Gerçek sevgi budur” dedi.

Her iki çift, Sevgililer Günü’nde güzel bir sürpriz yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler. “Hala ilk gün olduğu gibi heyecanlıyız” 70 yıldır süren evliliklerini anlatan Fatma Esgin,” 1951 yılında evlendik. 96 yaşında eşim. Ben de 85 yaşında benim. Bizim bir komşumuz vardı. Konya’da onlar bizim tanışmamıza sebep oldu. 70 yıl evli kaldığımız dönemde o vilayetten o vilayete gezdik çocuklarımız ile birlikte. 70 yıl mutluluk, güzelli ve huzur ile geçti. Hala ilk gün olduğu gibi heyecanlıyız” dedi.

“Bu gerçek sevgidir” 60 yıllık evliliğinin tecrübeleri ile gençlere uyarılarda bulunan Zekiye Ak,” 60 yıldır evliyiz. Bir zorluğumuz olmadı.. Eşim askere gitti, askere giderken bir torba kestane verdim. İçine 5 lira bıraktım. Kendi adıma vermedim. Kestaneyi verirken sormuş. ‘Birisi bir hediye yolladı’ demiş. Öyle tanıştık. Eşim yürüyemiyor. Ben eşime bakıyorum ama hiç yorulmuyorum. Bu gerçek sevgidir. Buradan gençlere mesaj vermek istiyorum. İyi günlerini unutmasınlar. İyi günler çok tatlı oluyor. Şimdiki gençler, mal ve mülk ile evleniyorlar. Sevgi ile evlenmiyorlar. Mal bitince sevgi de bitiyor. Sevgi bitmez. Mal ile evlenmezseniz sevgi bitmez” dedi.





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