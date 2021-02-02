Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tuzla'daki doğalgaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tuzla'daki doğalgaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Drone görüntüsü

Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri Doğalgaz Patlaması Yangına Müdahale Doğalgaz Boru Hattı 

-Detay
-Bina
-Olay yeri inceleme
-Ekiplerin çalışması

( İSTANBUL - DRONE)- Tuzla’daki doğalgaz patlamasının olduğu alan havadan görüntülendi İSTANBUL

- İSTANBUL

Tuzla'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın önünde doğalgaz kutusu patladı. Patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Doğalgaz patlamasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu bina havadan görüntülendi. Olay gece 01:00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki doğalgaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alevler binanın ikinci katına kadar yükselirken olayı gören komşular itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken doğalgaz ekipleri sokağın doğalgaz boru hattını kapatarak yangının büyümesini engelledi. Binada bulunan altı kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kişileri kurtardı.1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın ardından bina önündeki kamyonunun içerisindeki meyveler ve sular etrafa saçıldı. Bina önündeki 2 araç kullanılamaz hale geldi. Gündüz olmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Binada oluşan maddi hasar drone ile havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı