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Tuzla’da zabıta memurları, her akşam yemeklerini yavru tilkilerle bölüşüyor
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tuzla’da zabıta memurları, her akşam yemeklerini yavru tilkilerle bölüşüyor

Tuzla’da zabıta memurları, her akşam yemeklerini yavru tilkilerle bölüşüyor

Zabıtaların tilkileri elleriyle beslemesi

Kamera Memur Cep Telefonu Zabıta 

-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL )-Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi İSTANBUL

- Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nin Süleymaniye Bulvarı üzerinde bölge devriyesi yaptıkları sırada yavru tilkileri fark eden Tuzla Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri, o akşamki yemeklerini yavru tilkiler ile paylaştı. O günden itibaren, her akşam devriye sırasında uğradıkları yavru tilkileri besleyen zabıta memurları ile tilkiler arasında özel bir bağ oluştu. Yavru tilkiler, zabıtaların geçeceği saati yol kenarında beklerken, zabıta memurları da kendi yemeklerini yavru tilkilere elleriyle yediriyorlar. Tuzla’nın 17 mahallesinde gece devriyesi yapan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Akfırat Mahallesi’nde bulunan Süleymaniye Bulvarı’nda devriye attıkları sırada yol kenarında yavru tilkileri fark ettiler. Kullandıkları aracı durdurarak tilkilerinin yanına giden ekipler, yavru tilkilerin karınlarının aç olduğunu görerek, o akşamki yemeklerinin içerisinden ekmek ve çorbayı yavru tilkiler ile paylaştı. Aynı ekip, bir sonraki gece yine aynı bölgede devriye attıkları sırada aynı yavru tilkileri yol kenarında gördü. Zabıta ekipleri o akşamki yemeklerini de yavru tilkiler ile bölüştüler. Daha sonra yavru tilkiler ile aralarında özel bir bağ oluşan zabıta memurları, her akşam Süleymaniye Bulvarı’ndan geçerken, yavru tilkiler ile karşılaşıyor ve yemeklerini paylaşıyorlar. Zabıtaların yavru tilkileri elleriyle beslemeleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. “Tilkiler ile aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı” Yavru tilkileri besleyen zabıta Ünsal Aras, “Bir gece bölge devriyesi gezerken, köpeğe benzeyen yavrular gördük. Aracımızı sağa çektik. Yaklaştığımızda tilki olduklarını gördük ve acıktıklarını fark ettik. Bizim de kendimize ait olan yemek parçalarını tilkiler ile paylaştık. Aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı.
Bu sebepten dolayı belli bir saatte bakıyoruz buralarda sanki bizden yemek bekler gibi bizi bekliyorlar. Artık elimizden geldiğince yanımızda fazla yemek getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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