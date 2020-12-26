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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tuzla’da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Tuzla’da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Silah Ticareti Harekete Geç 


- Tuzla’da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramalarında 3 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 25 Aralık 2020 tarihinde silah ticareti yaptığı öğrenilen A.S. ve G.G. isimli şahısları takibe aldı. Şüpheli şahıslar Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde durduruldu. Üst araması yapan ekipler, 3 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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