Tuzla'da yangın çıkan fabrika havadan görüntülendi



- Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın havadan görüntülendi. Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarına sirayet ettiği iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi yaklaşık 2 buçuk saattir sürüyor. Öte yandan yanan iş yeri drone ile havadan görüntülendi.



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