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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tuzla'da yanan et fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tuzla'da yanan et fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Montaj tünelde

Fabrika Et Üretimi Amonyak Irak 

-Yangın drone
-Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yangının bıraktığı hasar günün aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarına sirayet ettiği iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına yaklaşık 5 buçuk saat boyunca müdahale ederken çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yangının fabrikada bıraktığı hasar günün aydınlanmasıyla drone ile havadan görüntülendi.
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