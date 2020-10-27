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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Tuzla’da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı

Tuzla’da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı

iş yeri önü

Ayetler İçmeler Akalan Zabıta Polis Ekipleri 

-zabıta ekipleri
-balık kasaları
-çürümüş balıklar
-iş yeri detay

( İSTANBUL ) -- Satış için bekletilen yaklaşık bir ton balık zabıta ekipleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Tuzla İçmeler Mahallesi’nde Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan baskın ile, satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Perşembe günü Tuzla'da İçmeler Mahallesi Karanfil Sokak’ta oturan vatandaşlar bir depodan gelen ağır koku nedeniyle Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’ne şikâyette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Zabıta Ekipleri, koku gelen depoya geldi. Deponun kapısının kilitli olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri de çağırılarak incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucunda satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık yakalandı. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, çürümüş balıklar ise imha edildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (CGK-
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